«Ёлка желаний»: самые заветные мечты исполняются

«Ёлка желаний» в этот раз помогла юному Мише узнать, каково это быть настоящим спасателем.

Маленький северянин Миша мечтал помогать людям и смело справляться с опасностями. Его новогоднее желание узнали сотрудники МЧС и пригласили юношу к себе, где сразу же возвели его в должность руководителя специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров.

Боевое крещение для молодого человека началось сразу после вступления в должность. Сигнал тревоги, новоиспеченный начальник возглавил первый в своей жизни выезд на пожар.

Девятилетнему Мише не только посчастливилось руководить, но и лично участвовать в ликвидации возгорания. И хоть ему сейчас форма слегка велика, а брандспойт еле удаётся удержать в руках, Михаил смело справился с поставленной задачей наравне со старшими коллегами.

Свой первый устраненный пожар молодой человек отметил чаепитием с коллегами.