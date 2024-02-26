Эллина Приземина и Екатерина Стрелецкая: о жизни после II сезона конкурса «Сияние Арктики»

10 февраля прошёл финал II сезона конкурса красоты «Сияние Арктики». Несколько месяцев девушки участвовали в фотосессиях, учились дефиле, танцам, участвовали в различных мастер-классах – от кулинарных до гончарных.

С ними работали психологи, стилисты, визажисты… А потом они вышли на сцену - каждая со своим номером.

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Эллина Приземина и Екатерина Стрелецкая. Эллина стала победительницей в номинации «Достояние» в I сезоне «Сияния Арктики», а Екатерина стала лучшей в той же номинации, но уже в этом году.

Они расскажут нам о том, а каково это надеть корону? Есть ли жизнь после конкурса?