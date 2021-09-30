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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.21 19:30

Еловая аллея – символ дальнейшего сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности

Четверть века Россия и Норвегия сотрудничают в области ядерной и радиационной безопасности. В честь этого знакового события на технической территории отделения Губа Андреева Северо-Западного Центра «СевРАО» провели торжественные мероприятия.

На полигоне в Губе Андреева хранятся радиоактивные отходы. Большинство из них - советское наследие, оставшееся после эксплуатации подводных лодок и кораблей. В то время к теме экологии относились просто, часто не задумываясь о последствиях. И это оставило свой след: территория была загрязнена, а природа практически уничтожена. Большой урон был нанесён при аварии в здании №5, когда из-за трещин в бассейне, зараженная вода хлынула в залив. ЧП произошло ещё в 80-х годах прошлого века.

Анатолий Григорьев, руководитель проектов международной технической компании «Росатом»: «В безопасное состояние мы привели его в 2019 году, когда реализовали проект извлечения остатков ядерного топлива. Шесть тепловыделяющих сборок увезли. Здание сейчас не ядерно-опасное, но радиационно-опасное. При этом у нас в 40 раз уменьшились дозы гамма-излучения после извлечения этого топлива. Но оно радиационно-опасным остаётся».

После проведения необходимых обследований будет принято решение о возможности вывода его из эксплуатации. Вообще, благодаря помощи представителей Норвегии и многих других стран, был создан уникальный проект по восстановлению экологии и безопасному хранении ядерных отходов в Губе Андреева.

Анатолий Григорьев, руководитель проектов международной технической компании «Росатом»: «На все проекты, которые реализовывались для создания безопасных условий, ориентировочно направлено 13,5 млрд рублей. Сейчас проект подготовлен с итальянцами. Мы будем делать установку по переработке жидких радиоактивных отходов».

Для того, чтобы увидеть, как сейчас выглядит хранилище и территория вокруг, приехала российско-норвежская делегация. Представители Северного Королевства, депутаты Мурманской областной Думы и вице-губернатор Ольга Кузнецова побывали на посту управления здания-укрытия ёмкостей блоков сухого хранения, а также на накопительной площадке контейнеров.

Владимир Лозовский, инженер комплекса хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами «СевРАО»: «По технологической схеме данные ТУКи загружаются ОЯТ. ТУК готовится, закрывается и обратно устанавливается на одну из позиций данного сооружения. В это сооружение после загрузки полными ТУКами ОЯТ производится перегрузка на тележке под кран-перегружатель для корабля «Россита».

ТУКи, о которых говорить инженер «СевРаО», это транспортно-упаковочный комплекс – контейнер, в котором перевозят отработавшее ядерной топливо. Выгрузить ОЯТ из Губы Андреева  планируют к 2028 году. В этом помогут и многолетние партнёры из Норвегии.

В честь памятной даты - 25-летия сотрудничества  Россия и Норвегия  в области ядерной и радиационной безопасности у административно-бытового здания гости посадили еловую аллею. Она станет символом нового этапа взаимодействия в области экологии с зарубежными коллег.

 

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