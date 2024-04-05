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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.24 19:30

ЕМС-тренажёры помогут северянам быстро подготовиться к лету

Близится лето, а значит, самое время приводить своё тело в форму. Изнуряющие тренировки в спортзалах забирают не только много сил, но и времени, которого зачастую и так многим не хватает. Но появилась отличная альтернатива – ЕМС-тренажёры, которые помогут быстро и безопасно достичь нужного результата.

Получить красивую подтянутую фигуру стало проще. Всё благодаря современным технологиям, которые проникают в нашу жизнь. И вот цикл изнуряющих занятий на разных тренажёрах теперь можно заменить тренировками емс.

Владимир Антоненко, фитнес-эксперт: «Этот вид тренировок может использовать как человек, который имеет высокий уровень подготовки, он дополняет свой тренировочный процесс именно емс-тренировкой. Это приведёт к более серьёзному результату. Так, и у кого вовлеченность в тренировочный процесс минимальная. Здесь емс-тренировка позволяет очень деликатно пройти в тренировочный процесс и человек будет шаг за шагом нагружать свой организм и получать желаемые результаты».

Заниматься на тренажерах электрической стимуляции мышц могут женщины и мужчины старше 16 лет. Это новый вид занятий в специальных костюмах, похожих на экзо-скелеты.

Владимир Антоненко, фитнес-эксперт: «Когда одели и подобрали под вас верхний экзокостюм, вас подключают к станции – это мозг оборудования, где уже блок задаёт частоту тренировок, тип тренировок. А мы с вами знаем, что тренировка может быть аэробная и анаэробная. Данный тренажёр позволяет провести массаж. Всё будет зависеть от того, как тренер настроит тренажёр. Но мы говорим о том, что человек самостоятельно заниматься не может».

Имеется ряд противопоказаний, с которым всегда можно ознакомиться перед тренировкой под контролем специалистов - тренеров. А в остальном - всё просто и понятно. Активные занятия, на которые уходит вдвое меньше времени, чем в обычный сеанс в тренажёрном зале, и результат, который чувствуешь весь день.

Яна Лебединская, мурманчанка: «Тренировка проходит быстро, очень бодро, энергично. Чувствую лёгкость. Получаю энергию на все день».

Емс-тренировки уже давно популярны во всем мире. В Мурманске такие занятия проходят только в одном месте – в фитнес центре «Статус клаб», который расположен в самом сердце города – в деловом центре «Азимут» на втором этаже.

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