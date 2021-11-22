Эндоваскулярный хирург из Москвы прооперировал 15 маленьких северян

Ашот Григорьян - знаменитый эндоваскулярный хирург из Москвы провёл 15 операций детям с врожденными пороками сердца. Совсем скоро ребята вернуться к привычной жизни, о вмешательстве в работу главного «моторчика» организма будет напоминать лишь небольшой шрам на ноге.

Столичный хирург Ашот Григорьян на протяжении 20 лет дарит шанс огромному числу детей с пороком иметь здоровое сердце и полноценную жизнь. Раньше во время таких операций специалисты вскрывали грудную клетку, сейчас работа проводится при помощи катетеров разных размеров: одни толщиной с человеческий палец, другие - чуть больше волоса. За всеми манипуляциями внимательно следят хирурги из Мурманской областной клинической больницы.

Ашот Григорьян, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов лечения и диагностики Клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя»: «С каждой выполненной операцией чувствуется, как растёт профессионализм и мастерство сотрудников клиники. Настанет тот день, когда в моих услугах уже не будут нуждаться. Специалисты будут сами выполнять эти операции».

После эндоваскулярных операций нет длительного реабилитационного периода. Дети приступают к учёбе уже через неделю, правда, с некоторыми ограничениями, к примеру, занятия физической культурой и спортом на некоторое время приходится исключить.

Врачей уровня Ашота Михайловича в Мурманской области нет, к тому же такая медицинская помощь не включена в программу обязательного медицинского страхования, раньше её оказывали детям за счёт средств благотворительных фондов, сейчас оперируют в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, на деньги из регионального бюджета.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Ашот Михайлович приезжает к нам пятый год и помогает безвозмездно, проводя высокотехнологичные операции. Благодаря методикам и профессионализму бригады коррекция минимальная дети могут быть выписаны через два дня».

Заболевание сердца можно обнаружить у ребёнка в любом возрасте. Некоторые пороки так протекают, что ни родители, ни сам ребёнок не понимают, что больны. Ежегодно в России фиксируют около 3000 ребят с таким диагнозом, из них в регионе до 20.

Арам Манучаров, заместитель главного врача по хирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «В этот раз поступили 15 ребятишек, планировалось 21, но по разным причинам: отсутствие времени у детей, учеба и болезни, оперируются 15детей».

После хирургического вмешательства ребёнок наблюдается у врача по месту жительства. Ни у кого из детей, прооперированных эндоваскулярным методом, не будет шрамов на теле. Останется лишь небольшое пятнышко на бедре.