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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.19 19:30

Энергетики объявляют войну воровским счётчикам

Региональные энергетики добиваются закрытия сайтов, которые торгуют «нечестными» счётчиками, с помощью которых возможно хищение электроэнергии.

По словам специалистов, эти устройства представляют собой воровские приспособления, сделанные с заводским качеством - есть паспорта изделий, заводские номера, даты изготовления, номерные штампы. Но фактически эти приборы предназначены для безучётного использования электрической энергии. Продажа таких счётчиков противоречит действующим нормам законодательства, как и действия тех, кто приобретает их для использования.  Энергетики так же отметили, что опыт по пресечению незаконной деятельности интернет-ресурсов, продающих «счётчики-похитители», у них уже есть.

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