Энергетики сэкономили на мазуте сначала в Заозерске, теперь экономят в Шонгуе

В котельной посёлка Шонгуй модернизировали устаревшее оборудование. Новое оборудование не только работает чётко и без сбоев, но также позволяет экономить дорогостоящее топливо.

Модернизация котельной 1956 года постройки в Шонгуе началась 2020 году. За два этапа здесь полностью обновили оборудование. 10 старых котлов заменили на три современных российского производства. Они оснащены новыми горелочными устройствами, работающими на микропроцессорном управлении.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Перевооружение на этой котельной стало возможным в связи с тем, что мы получили экономию по ранее проведенному техническому перевооружению котельной в Заозерске. На тот момент с мазута Ф5 мы перешли на М100, получив в первый год экономию 160 млн рублей».

Часть этих сэкономленных средств и были направлены на ремонт котельной. Вторым этапом модернизации предприятия в селе стала перекладка сети горячего водоснабжения. Благодаря обновлению, расход топлива сократился примерно на 25%.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Экономия мазута большая - более 107 тонн в год».

Перед началом работы на новой автоматизированной технике сотрудники котельной прошли профобучение.

Роман Киселев, начальник Кольского района АО «МЭС»: «Приезжали специалисты из Санкт-Петербурга, наладчики проводили обучение. Как в прошлом году, так и в этом ещё раз. Дальше тоже планируем сотрудничество. При возникновении у нас вопросов они оперативно дают нам разъяснения».

Благодаря этой котельной тепло получают детский сад, школа, ДК и более десяти многоквартирных домов.