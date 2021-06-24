День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.21 19:30
Заполярное лето – очень короткое, однако, согласно плану капитальных ремонтов, специалисты АО «МЭС» намерены заменить более
12 км сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции. Такой энергоэффективный утеплитель увеличивает их механическую прочность. Кроме того, технология позволяет свести теплопотери к минимуму.
Например, в Мурманске раскопано три участка на улицах Александрова, Кошевого и Александра Невского. Каждый раскоп около
40 метров. На проспекте Ленина сети уже заменены и подключены. По словам энергетиков, главный приоритет – это оперативное выполнение ремонтных работ, однако, и демонтированное дорожное покрытие будет в скором времени восстановлено.
Энергетики торопятся обновить изношенные теплосети
Заполярное лето – очень короткое, однако, согласно плану капитальных ремонтов, специалисты АО «МЭС» намерены заменить более
Например, в Мурманске раскопано три участка на улицах Александрова, Кошевого и Александра Невского. Каждый раскоп около
Комментарии
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Последние комментарии
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
Татьяна Рыбкина
24.06.21 05:27
Скажите пожалуйста, касаются ли все эти выплаты с 1 июля Законных пенсионеров- опекунов детей до 16 лет и в каком размере в Дагестане? Спасибо
Комментарий к новости:Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты
павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
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