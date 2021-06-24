Энергетики торопятся обновить изношенные теплосети

Заполярное лето – очень короткое, однако, согласно плану капитальных ремонтов, специалисты АО «МЭС» намерены заменить более 12 км сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции. Такой энергоэффективный утеплитель увеличивает их механическую прочность. Кроме того, технология позволяет свести теплопотери к минимуму.

Например, в Мурманске раскопано три участка на улицах Александрова, Кошевого и Александра Невского. Каждый раскоп около 40 метров . На проспекте Ленина сети уже заменены и подключены. По словам энергетиков, главный приоритет – это оперативное выполнение ремонтных работ, однако, и демонтированное дорожное покрытие будет в скором времени восстановлено.