Энергетики закончили модернизацию одного из четырех гидроагрегатов самой крупной ГЭС Северо-Запада Верхне-Туломской

Vjhtvfy Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать. Комментарий к новости: Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер

Юла Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак. Комментарий к новости: Для COVID-19 авторитетов нет