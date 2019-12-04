Энергосберегающие технологии и центр робототехники – необычный детский сад!

Детский сад № 123 уже несколько лет работает с современными энергосберегающими технологиями. В помещениях всегда тепло, даже в самые морозные дни. Проверить, как реализуется новая система и что изучают дети в дошкольном учреждении, решили лично проверить главы наше города.

123-й мурманский детский сад считается одним из лучших не только в городе, но и в стране. Его преподаватели не раз становились победителями различных конкурсов. На базе дошкольного учреждения успешно функционирует Центр развивающей робототехники. Здесь занимаются дети с трёх лет. Работает логопедический кабинет.

«Здесь дети показывают высокие результаты в своем развитии, - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Проблемой является то, о чём мы говорили с логопедом – у нас увеличивается количество детей, которые нуждаются в помощи логопеда. Это конечно, плохо и причин много, но, как говорят специалисты-преподаватели, для 80 процентов ребятишек проблема решается».

Всего в детском саду 13 групп и более 300 воспитанников. Чтобы всем им было комфортно проводить здесь своё время, учреждение перешло на энергосберегающие технологии. Здесь был установлен узел учёта тепловой энергии, заменены окна, модернизированы системы тепло- и водоснабжения.

«Мы оцениваем экономию примерно в 30 процентов, - отмечает Евгений Никора, новый глава администрации Мурманска. - И конечно, такая экономия не достигается одним мероприятием. Это целый комплекс мероприятий. Детский сад, администрация города хорошо понимают, что нужно сделать, изыскали средства и сделали это».

Стоит отметить, что сейчас по этой же системе в Мурманске работают 10 детских садов. В будущем все дошкольные учреждения города переведут на энергосберегающие технологии.