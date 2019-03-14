Энергострадания ДОСААФ России Мурманской области

Областной ДОСААФ остался без электричества, которое, по словам председателя добровольной организации, отключили за долг почти в полмиллиона рублей. Руководство в растерянности. Арендаторы, оставшиеся к тому же без воды и тепла, съезжают из помещений. В ситуации разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Проблемы с электричеством в главном здании областного ДОСААФ, которое находится в здании на улице Книповича, начались в январе. К 2019 году организация накопила большой долг - почти 2 миллиона рублей, в реструктуризации которого, по словам руководства, было отказано, даже несмотря на то, что ДОСААФ России по Мурманской области - образовательная структура, а отсутствие света сорвёт подготовку новобранцев. В начале года удалось найти деньги и погасить задолженность, но к марту ситуация повторилась: теперь потребитель электричества должен почти полмиллиона. Но у председателя организации Арсения Филиппова возникают сомнения насчёт правильности начисленной суммы.

«Счёт за январь пришёл практически в два раза больше, чем за декабрь, - рассказывает журналисту Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области. – Но в то время были те же самые морозы, но за 20 дней счёт пришёл в два раза больше, чем за 30 дней декабря. Мы обратились в сбытовую компанию, попросили проверить счётчики, что-то сделать, так как такое просто невозможно. Физически невозможно, физически невозможно потратить такое количество электроэнергии!».

В тёмных коридорах тихо, двери офисов закрыты. Только рабочие то и дело выносят мебель арендаторов, чей бизнес оказался под угрозой из-за коммунальных проблем.

«Никого не заинтересовало, когда отключали свет в январе, что произойдёт заморозка здания, что, собственно говоря, и произошло, ведь у нас нет центрального отопления, отапливаемся мы электричеством», - поясняет Арсений Филлипов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области

Представители ДОСААФ сетуют, что без воды живут уже полтора месяца. Предприятие сейчас находится в бедственном положении, а замена труб и сантехники выльется в немаленькую сумму. Руководство видит решение проблемы в отдельном технологическом подключении к электроэнергии каждого арендатора, то есть, простыми словами, чтобы в каждом офисе был свой счётчик.

«Мы неоднократно обращались устно, арендаторы обращались к гарантирующему поставщику по вопросу возможности заключения прямых договоров с «КолАтомЭнергоСбытом», - рассказывает Арсений Филлипов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области. - Нам действительно искренне жаль добросовестных арендаторов».

Мы связались с гарантирующим поставщиком электроэнергии. В «КолАтомЭнергоСбыте» пояснили, что отключение в январе было вынужденной мерой. Сейчас потребителю направили другое уведомление.

«Потребителю ДОСААФ было направлено уведомление о задолженности с требованием введения самоограничения до 12 часов 15 марта, - комментирует ситуацию Александра Потёмкина, пресс-секретарь филиала «КолАтомЭнергоСбыт». - Потребитель ввёл ограничение раньше, а введение на ограничение у них запланировано на 22 марта».

Техническое подключение каждого арендатора возможно, говорят энергетики. Для этого нужно, чтобы потребители, которые хотят получать отдельные счета, написали письменное заявление гарантирующему поставщику и собрали пакет документов. Устного обращения недостаточно.

«На самом деле мы не можем сказать, что мы отказали кому-то в электроснабжении с отдельными арендаторами, потому что к настоящему моменту в адрес энергосбыта никто из представителей ДОСААФа не обращался», - говорит Александра Потёмкина, пресс-секретарь филиала «КолАтомЭнергоСбыт».

Недостаточно устной просьбы и для поверки счётчиков. Специалисты «КолАтомЭнергоСбыта» считают, что сумма, начисленная за январь, была обоснована. И приводят примерное объяснение: «Здесь стоит учитывать то, что у них электроотопление, - констатирует Александра Потёмкина, пресс-секретарь филиала «КолАтомЭнергоСбыт». - Здесь могут быть варианты: больше использовали обогреватели, тепловые пушки. После январских праздников такое могло быть, когда здание замёрзло за время праздничных дней. А вот по вопросу счётчиков, относительно их поверки, официального обращения к нам от ДОСААФа не поступало».

Сейчас ДОСААФ несет дополнительные расходы, по словам руководства, колоссальные. В срочном порядке пришлось искать классы, чтобы не приостанавливать обучение.