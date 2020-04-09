Епархия вернула историческое название

Епархия Мурманская и Мончегорская получила новое название. Теперь она юридически значится как Мурманская.

На сайте местного отделения РПЦ сообщается, что таким образом, спустя 25 лет, вернулось историческое название, которое изначально было присвоено епархии указом святейшего патриарха Алексия Второго при создании её на территории Мурманской области в конце 1995 года.

Теперь настоятелям приходов необходимо приступить к переоформлению соответствующих документов.