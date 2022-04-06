Эпатажный и серьёзный: вспоминаем визит Владимира Жириновского в Мурманск в 2011 году

Последний раз в Мурманске Владимир Жириновский был в 2011 году, он встретился со студентами МГТУ, прошёлся по товарным рядам гипермаркета, присмотрелся к лоткам с рыбой. В нашем архивном сюжете весь Владимир Вольфович - эпатажный и серьёзный.

Флаги в руках замерзших студентов и строгие замечание педагогов: «Держите выше!». Чуть поодаль оживленно беседуют бабушки с брошюрами. С минуты на минуту появится долгожданный гость. Услышав вой полицейских сирен, люди настороженно замирают.

Приехал! С небольшим опозданием главный либерал-демократ в сопровождении охраны поднимается к МГТУ - деловито и целенаправленно. Никаких сантиментов:

- Добрый день! В зал, в зал, в зал. Не мешай, не мешай. Что вы делаете? Вы что такие тупые?

Едва Жириновский исчезает из поля зрения, юноши и девушки - экономисты и гуманитарии, судоводители и радиотехники - превращаются в огромную студенческую толпу, сметающую все на своём пути. Какая там аккредитация - в зал бы попасть.

- Шумят, толкаются, прикинь, тут упасть.

Спустя 15 минут начинается лекция. Профессор двух московских университетов и почётный доктор пяти университетов страны перечисляет свои регалии, одновременно решая оргвопросы.

Владимир Жириновский: «На суше должна быть демократия, образование бесплатное. Но не хватало свободы, как мне не хватает кислорода. Я сказал: «Проходите, проходите».

Во время рассуждения о пассивности избирателей внезапно ломается микрофон и выключается свет. Студенты шутят: такой энергетики никакая техника не выдерживает.

- Бюллетень бросил. И она бросила. Это судьба страны! ... Спокойно. Это всё бывает. Перегруз какой-то.

О причинах войн, о проблемах России, о политических системах… Студенты слушают Жириновского с восторгом.

Владимир Жириновский: «Это наше политическое уродство - мы никак не можем оторваться от вертикали».

После полуторачасовой лекции – в гипермаркет. Главная цель – прояснить ситуацию с ценой на рыбу. Правда ли, что на прилавках её немного, а цены завышены. По пути к рыбному отделу политик критично осматривает товары:

- Красавец! .... А почему зелёный такой?

У прилавка с рыбой его уже ждут журналисты.

- Самая дешевая какая? ... 300 рублей.

Продавцы были разочарованы – появление политика не вызвало ажиотажного спроса на товары. Да и сам Жириновский ничего не купил.