22 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (11), Мончегорске (4) и Апатитах (2).

Оснований для введения новых ограничительных мер на фоне возможного подъёма заболеваемости, в том числе для школ и детских садов на проведение выпускных мероприятий, нет. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев.

Эксперт посоветовал людям из уязвимых групп и тем, кто с ними проживает, продолжать соблюдать меры личной безопасности. В первую очередь, использовать респираторы в публичных местах, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемическая обстановка по ковиду в мире остаётся сложной, поэтому решения о снятии антикоронавирусных ограничений должны основываться только на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории. Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит, к новым ограничительным мерам, сообщили в ведомстве.