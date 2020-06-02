На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 32 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых новой коронавирусной инфекцией людей составляет 3296.

В Белокаменке, которая раньше лидировала по числу зараженных, уже несколько дней нулевая статистика. А вот в Мурманске 19 новых случаев заболевания коронавирусом, впрочем, до этого неделю было не меньше 24. Можно предположить, что очаг болезни в городе удаётся локализовать, впрочем, эпидемиологи свои прогнозы стараются не озвучивать.