Эпидемиологическая обстановка в Мурманской области под контролем, а защита прав потребителей выходит на новый уровень

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области подвело итоги работы за 2025 год. Встречу посвятили не только цифрам и достижениям, но и новым подходам в обеспечении безопасности северян.

Главным итогом 2025 года в региональном Роспотребнадзоре называют стабильность. Серьёзных вспышек заболеваний и осложнений санитарной обстановки в регионе удалось избежать. При этом контрольно-надзорная деятельность меняется: плановых проверок стало меньше, но теперь каждая сопровождается лабораторными исследованиями. А число профилактических визитов и контрольных закупок выросло.

Бизнес предпочитают не штрафовать, а предупреждать. Хотя нарушителей, которые начали работу без уведомления, нашли больше ста.

Александр Сергеев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Мы продолжаем проводить в рамках Санитарного щита санитарно-карантинный контроль на границе. В 2025 году не допустили ввоз опасных инфекций и грузов. Были выполнены все планы прививок в соответствии календарём РФ».

Благодаря активной вакцинации удалось полностью избежать заболеваний краснухой и дифтерией. Прививку от гриппа сделали больше половины жителей Мурманской области.

Особое внимание также уделили качеству продуктов и здоровью детей. Горячим питанием в школах охвачены почти 98% учеников и отсутствуют групповые случаи инфекций в организациях отдыха и оздоровления - это один из лучших показателей.

Что касается рынка в целом, то Роспотребнадзор усилил контроль за системой «Честный знак». Более 11 тонн некачественной еды пришлось изъять из оборота.

Александр Сергеев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Результат впечатляет: количество нарушений при продаже антисептиков снизилось на 95%, молочной продукции – наполовину, упакованной воды - на 30%».

Сотрудники ведомства по-прежнему активно защищают права потребителей. Специалисты дали десятки заключений в судах, благодаря их работе недобросовестные исполнители вернули северянам почти 17 миллионов рублей. Кроме того, большая работа ведётся в рамках проекта «Санпросвет», который направлен на распространение современных санитарно-гигиенических знаний и навыков. В планах управления на будущий год -сохранить динамику и продолжить делать санитарную защиту региона ещё надёжнее.