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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.21 19:30

Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены

Жители мурманских «деревяшек» продолжают обращаться в редакцию и рассказывают нам о своей нелёгкой борьбе за обещанное когда-то жильё.

Анна Бадьина живёт на севере с 1979 года. В 1987 году она вместе с супругом переехала в деревянный дом на улице 6-й Комсомольской батареи. Сейчас строение представляет собой печальное зрелище, в нём проживают всего две семьи. Крысы, сырость и плесень со временем стали постоянной проблемой жильцов этого дома.

После строительства заправки неподалёку все удобства оказались перенесены из деревяшек на открытый воздух. Для того, чтобы просто набрать воды, людям в любую погоду приходится выходить на улицу, не говоря уже о других надобностях.

Анна Бадьина, жительница дома №11 на ул. 6-й Комсомольской батареи: «Первоначально, когда я поселилась, у нас была холодная вода от колонки, был туалет, всё было в квартире. Но потом сложилась другая ситуация, в то время  Найдёнов был ещё у власти: строилось эта АЗС «Statoil» и у нас отрезали всё: колонку убрали, туалет отрезали. А все условия оказались на улице. Вот и всё. Позже уже муж умер, в 2016-ом, а мама раньше - в 1999-ом. В 2000 году мы ждали, что нас в «лужковский» переселят».

Сейчас пенсионерку переселили в Малое Росляково в квартиру маневренного фонда, предназначенную для временного проживания. Анне Дмитриевне приходится передвигаться с тростью, ей уже трудно просто выйти из квартиры, не говоря уже о том, чтобы подняться на пятый этаж.

Анна Бадьина, жительница дома №11 на ул. 6-й Комсомольской батареи: «Всё здесь хорошо. В квартире тепло, свежо, нет плесени. Шумно. А вот то, что подняться мне теперь на пятый этаж и спуститься, тяжко…».

Большая часть вещей Анны Дмитриевны осталась в старом доме. Особого выбора у пенсионерки не было. В 2016 году Анна Дмитриевна, как и многие другие жильцы, получила сертификат на переселение от тогдашнего мэра Алексея Веллера и главы администрации город Андрея Сысоева. Однако она, как и остальные мурманчане, живущие в «деревяшках», не знала, что документ – это просто бумажка, которая абсолютно ничего не гарантирует.

Анна Бадьина, жительница дома №11 на ул. 6-й Комсомольской батареи: «Обманули! Обман полный. Это я говорю, бумажки! Я же не одна. Вы представляете, люди просто плачут, ведь пенсионер, что делает в «деревяшке»? За водой - в колонку! Веллер! Сысоев! Это же наша местная власть, мы ведь за них голосовали, отдавали за них свои голоса. А что получилось?».

«Деревяшка» на улице 6-й Комсомольской батареи, в которой жила пенсионерка, признана аварийной, износ постройки, согласно документам, составляет 73%. Всё, что остаётся Анне Дмитриевне – ждать.

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