Эпопея выживания семьи Хвостовых продолжается

О семье Хвостовых из Молочного, вынужденных ютиться в аварийном доме, редакция «Арктик-ТВ» рассказывала пол года назад. Тогда, боясь сгореть заживо в постоянно поджигаемой кем-то полупустой двухэтажке, они обратились к нам за помощью. И вот новый тревожный звонок в редакцию...

Хвостовы: мама, папа, двое маленьких детей и кошка Сонька – много лет живут в разрушающемся доме, где никогда не было водопровода и канализации. Из-за постоянных поджогов пустующих соседних квартир, из благ цивилизации осталось отопление в одной комнате из двух, и свет, да и те – дело рук отца семейства. Про обслуживание этого дома, по словам жильцов, давно забыли. Зато не забыли про ежемесячный платёж за содержание и ремонт.

Евгений Хвостов, житель аварийного дома: «125 тысяч по содержанию жилья. Я пошёл в ЖЭУ, в компанию в эту, говорю, а что вы в этом доме делали? Как построили, ремонт не делался, трубы не менялись, ничего. За что деньги – ремонт я, опять же, делал в подъезде. Она разводила руками, сказала, что, если я надумаю долг платить, то пени можно не платить».

Журналисты «Арктик-ТВ» приезжали сюда в сентябре. Тогда в администрации Кольского района нам сообщили, что дом на улице Рыбников в посёлке Молочный скоро будет расселён. Но единственное изменение на данный момент – пешеходные дорожки во дворе стали чистить от снега.

Анастасия Хвостова, житель аварийного дома: «Сейчас нам должны дать квартиру по переселению из ветхого и аварийного жилья. Нам дадут квартиру равной площади старой квартиры. А так как это муниципальное жильё, а мы стоим на второй очереди – на расширение, ещё по той очереди они нам должны дать квартиру. У нас, говорю, получается, это родители и я с двумя разнополыми детьми».

Из-за отсутствия отопления в комнате, где спят дети, круглый год не выключается электрообогреватель. Такой же стоит в коридоре. Помогают они мало, зато сильно пересушивают воздух и мотают элетросчётчик. Но без них моментально появится плесень, грибок на стенах и запах сырости.

Мы обратились в районную администрацию, где нам дали официальный комментарий. Когда закончатся мучения Хвостовых, мы расскажем в ближайших выпусках программы «Новости».