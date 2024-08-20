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«Эрудит» и «Забота» - современные библиотеки для жителей Оленегорска

Компьютеры, скоростной интернет, локации под мастер-классы и коммуникации, новые книги и вкусный кофе. Модельная библиотека - это место не только для чтения, но и для качественного досуга.

В Оленегорске в преддверии юбилея города, открылись после обновления любимые для северян учреждения.   

Современные библиотеки сильно отличаются от тех, что были 20 лет назад. Это сейчас не только стеллажи с книгами и место для тихого чтения, теперь это уникальные пространства с мастер-классами, тренингами, играми, новыми технологиями. И таких в нашем регионе немало, только в Оленегорске в этом году их стало на две больше.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, в рамках национального проекта «Культура» к юбилею нашего города открыты в этом году две модельные библиотеки. Это «Эрудит» и «Забота». Таким образом, в нашем городе уже пять модельных библиотек, которые пользуются очень большой популярностью среди жителей».

Главная особенность библиотеки «Эрудит» в Оленегорске – работа с предпринимателями. История сотрудничества началась давно, когда налоговая инспекция предложила оказывать им ряд услуг. Тогда библиотекари стали помогать в заполнении деклараций. С каждым годом обращалось за помощью всё больше людей. Например, для того, чтобы открыть ИП или счёт в банке.

Надежда Малашенко, директор Централизованной библиотечной системы г. Оленегорска: «Предприниматели нам доверяют. Мы им уже напоминаем, когда нужно заполнить декларацию, когда нужно сдать отчёт, когда ещё какие-то вопросы необходимо решить. На базе данной библиотеки работает юрист-консультант, который тоже оказывает им услуги. Многим предпринимателям это очень важно».

Если помощь специалиста не нужна, сюда всегда можно прийти и поработать за компьютером, а также воспользоваться проектором или даже типографией.

Елена Снитко, заведующая библиотекой-филиалом №7 «Эрудит»: «В этом зале мы расположили мини типографию. Это для нас новое направление. Большой печатный станок формат А3, резак, переплётчики, брошюраторы. Мы приобрели такой прибор, который делает значки. К дню рождения Александра Сергеевича Пушкина мы опробовали этот прибор и сделали значок и блокнотик. Людям, которые читали стихи нашего замечательного поэта, мы вручали призы».

Также в библиотеке помогают адаптироваться мигрантам. Здесь есть специальная литература, сотрудники проводят уроки по изучению русского языка.

Надежда Малашенко, директор Централизованной библиотечной системы г. Оленегорска: «Люди, когда переселяются к нам, чаще всего им нужно рабочее место, чтобы обеспечить себя и семью. Они открывают ИП, а некоторые уже занимаются бизнесом. Дело в том, что языком владеют далеко не все хорошо, поэтому мы разбираемся по чуть-чуть. Но мы решили, что нужно им помочь».

Недалеко от «Эрудита», расположена ещё одна модельная библиотека, в которой в этом году закончили ремонт. Её главное направление кроется в самом названии - «Забота».

Здесь уделяют особое внимание читателям с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованная входная группа, книги с шрифтом Брайля, рабочие места для слабовидящих и слабослышащих.

Анна Толстикова, заведующая библиотекой-филиалом №1 «Забота»: «Здесь клавиатура у нас с насадкой, которая не позволяет нажимать сразу на две кнопочки. Также для людей, которые не видят, есть считывающее устройство, которое прочитает и озвучит то, что написано в книге. Таким способом люди, которые не видят, могут у нас узнать, что именно книга предлагает. Они могут также обучаться, здесь есть искусственный интеллект «Катерина», которая всё это прочитает».

«Забота» - любимое место и пенсионеров. Здесь они могут не только почитать новую книгу, но и провести время с внуками. Для детей сделан целый уголок с литературой, интерактивной доской и развивающими играми.  Но чаще всего люди приходят сюда всё же за поддержкой и общением. А заботливые библиотекари с радостью приходят на помощь.

Оксана Лапина, библиотекарь библиотеки-филиала №1 «Забота»: «К нам приходит читательница: она ещё не зашла, а я её уже слышу. Она идёт и хохочет. Я говорю: «Господи!». У неё дочка болеет. А она говорит: «Если бы плакала, то было бы хуже». А я на них смотрю и думаю, что они все такие уставшие, а у них есть силы бежать, двигаться. Вот от них мы берём силы, учимся мудрости и терпению».

Всего в Оленегорске шесть библиотек, пять из которых уже стали модельными. Они обрели новый современный вид и технологичное оборудование и, конечно, ещё большую любовь жителей города.

 

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