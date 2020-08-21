Ещё 4 человека умерли от осложнений вызванных коронавирусом в Мурманской области

С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 137 жителей Заполярья.

Всего же в нашем регионе за сутки выявлено 63 новых случая заболевания коронавиурсом. Больше всего инфицированных в Мурманске +41, Североморске +8 и Мончегорске +5.

Напомним, 19 августа в регионе открылись кафе, рестораны, спортивные клубы и учреждения культуры. Но это не значит, что можно забыть про средства индивидуальной защиты, масочный режим пока ещё сохраняется.