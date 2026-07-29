Ещё больше заполярных предпринимателей смогут получить услуги на льготных условиях

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Центру поддержки предпринимательства дополнительно выделят 3 млн рублей на оказание помощи бизнесу. Благодаря этому ещё больше представителей предпринимательского сообщества смогут воспользоваться бухгалтерскими, юридическими и маркетинговыми услугами, при этом сэкономив до 70% затрат.