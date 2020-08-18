Ещё четыре человека умерли от кронавируса в Мурманской области

Всего же в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания CoViD-19.

Больше всего заразившихся в областном центре +54, Североморске +7 и Мончегорске +3.

За последнее время от кронавируса вылечились 215 человек.

Напомним, что благодаря снижению уровня заболеваемости уже с 19 августа должна начаться новая волна снятия ограничений. В области откроют кафе, рестораны, все магазины, бассейны, фитнес-клубы, турбазы и гостиницы. Смущает только одно, соответствующего постановления губернатора разрешающего выше причисленным учреждениям работу на портале правовой информации на момент подготовки выпуска новостей не было.