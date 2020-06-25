Ещё два жителя Мурманской области умерли от коронавируса

Мужчинам было 67 и 48 лет.

По информации оперативного штаба, в отделении реанимации пациенты лежали с подтверждённой двусторонней пневмонией. Оба переносили болезнь в тяжёлой форме и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти заболевших коронавирусом не удалось. Специалисты так же подчеркивают, что мужчины имели сопутствующие хронические заболевания.