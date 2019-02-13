Ещё кровоточит рана войны в Афганистане

Афганская война навсегда останется противоречивой страницей истории нашей страны. За 10 лет конфликта, развернувшегося на территории арабского государства, в нём приняли участие более трёх миллионов советских военнослужащих. Сегодня в Мурманске ветераны войны в Афганистане встретились с представителями молодого поколения и поделились с ними своими воспоминаниями, оценками, что же для них значит одна из самых масштабных войн, которые пришлось пройти нашей стране.

Встреча прошла в стенах областной научной библиотеки. Гости смогли познакомиться с песнями, которые помогали солдатам на той войне, выслушать истории ветеранов-афганцев и задать свои вопросы. Напомним, 15 февраля исполняется 30 лет с момента окончательного вывода советских войск с территории Афганистана. Для самих ветеранов этот день имеет особенную окраску и воспоминания о войне, в которой им пришлось принять участие, до сих пор свежи в их памяти.

«У нас не было команды сравнять Афганистан. У нас была задача – помочь народу, - говорит Андрей Лебедев, заместитель председателя мурманского отделения «Союз ветеранов Афганистана». - Нужна была война? Это пусть политики спорят. Я считаю, что солдаты выполняли свой долг. Я солдат и я выполнял свой долг. У нас в музее есть фотографии погибших. Я говорю, вы к их мамам и папам подойдите и скажите, что их сын погиб просто так».