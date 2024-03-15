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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.24 19:30

Ещё можно успеть! В Заполярном «Норвежская выставка» завершает работу

У нас представлен большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки мужские и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Так же мы не забываем и про зимний период.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. У нас представлен большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки мужские и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Так же мы не забываем и про зимний период. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Дарья, менеджер «Норвежской выставки»: «На весну представлены сейчас греческие двухсторонние дублёнки от фирмы «Геласина». Снаружи представлена хлопковая замша, обработанная лазером. Она не боится ни ветра, ни воды, выдерживает температуру от минус 10 до минус 15 градусов. Внутри представлена овчина. Дублёнка двухсторонняя, её можно вывернуть и спокойно носить другой стороной».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо мне всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет такой необычный, такой современный. Мне понравилось очень, думаю, что буду носить с удовольствием».

Только два дня - по 17 марта включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Заполярном по адресу: ул. Мира, 6 (бывший супермаркет «Корона». Ориентир - воздушные шары».

 

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