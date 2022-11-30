Ещё можно успеть заплатить имущественные налоги без пени

1 декабря - последний день, когда можно заплатить имущественные налоги без пени. Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.

Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счёт или арестовать имущество. Заплатить налоги можно как удалённо — через приложение или «личный кабинет» на сайте ФНС, так и лично - в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы.

К слову, правительство РФ одобрило проект закона, позволяющего получать уведомления и требования по уплате налогов в электронной форме на портале «Госуслуги», сообщается на сайте Министерства финансов. Как отмечается, такая возможность появится у россиян с 2024 года.

В настоящее время налоговые органы рассылают такие документы через заказные письма или «личный кабинет» налогоплательщика. Законопроект позволяет запросить уведомления через профиль на «Госуслугах».