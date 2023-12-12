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Ещё можно выбрать европейские куртки по низкой цене на «Норвежской выставке»

Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%.

Сегодня двусторонние контакты России и Норвегии сведены к минимуму. Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам бизнеса, в связи с чем был создан проект «Норвежская выставка».

В связи со сложившейся ситуацией российский рынок покинули крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товарным остатком, который находится на территории нашей страны. Российская компания «Орсо групп» выкупила такой остаток сети магазинов «Bjorn Larson» буквально за копейки и теперь распродает его с выгодой для себя и покупателей - за треть от изначальной стоимости одежды в магазинах.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но, как говорится, ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Коллекции, представленные на выставке, уже почти не купить в обычных магазинах города, каждая модель теперь практически в единичном экземпляре: пуховики, парки, знаменитые скандинавские «Аляски», двусторонние дублёнки-шубы.

С 13 по 17 декабря «Норвежская выставка» работает сразу в трёх городах области. В Мурманске - на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134); в Мончегорске - в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34) и в Кандалакше - на улице 50 лет Октября, 12 (бывший «Дом обуви». Ориентир - воздушные шары).

 

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