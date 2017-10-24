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День за днём с «Арктик-ТВ»24.10.17 19:30

Ещё не расплатились за тепло прошлого отопительного сезона, а уже наступил новый

Отопительный сезон в Мурманской области начался, запасы топлива сформированы. Теперь задача ответственных лиц следить за тем, как он проходит и делать всё возможное, чтобы не случилось ЧП, а жителям искать средства и возможности для своевременной оплаты и квитанций, и корректировок, недавно преподнёсшим некоторым северянам неприятный сюрприз. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Отопительный сезон стартовал. Котельные работают, тепло поступает в жилые дома, но паспорта готовности получили ещё не все муниципалитеты. Крайний срок - 15 ноября, а пока среди отстающих Ковдорский район.

- Нет замечаний к муниципальным образованиям: Кандалакшский район, города Кандалакша, Апатиты, - сообщил Владимир Гноевский, министр энергетики и сельского хозяйства Мурманской области. - Устранены замечания в Оленегорске, Ловозерском районе, Ревде, Полярны Зорях, ЗАТО Александровск. На сегодня уже понятно, как устранить замечания по Умбе и Зеленоборскому. По Ковдорскому району у нас опять попадает МУП «Ёна». Вопрос тот же, что и в прошлом году,  - необученный персонал.

Коснулась губернатор и темы перерасчёта за тепло. Некоторым жителям Мурманской области пришли квитанции с высокими суммами перерасчётов за тепловую энергию. В Кировске, например,  цифры в платежках доходят даже до 30 тысяч рублей. Связано это с тем, что зима в прошлом году затянулась, отопительный сезон пришлось продлевать. Тем не менее, уверена Марина Ковтун, это не причина для того, чтобы шокировать граждан заоблачными числами.

- Из года в год одна и та же ситуация складывается, констатирует Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы её ежегодно разбираем и рекомендуем следующее: управляющие компании должны информировать муниципальные власти о том, что готовятся перерасчёты, кого эти перерасчёты, прежде всего, коснутся. Там, где суммы большие,  необходимо реструктуризировать долги. И это прямая зона ответственности муниципалитетов.

Ещё один важный фактор социальной стабильности региона - наличие вакансий для населения. На фоне роста показателей промышленного производства количество безработных в Мурманской области снижается. Уровень безработицы в регионе в прошлом году составлял полтора процента. В этом он упал на две десятых процента. За минувший период 2017 года службы занятости трудоустроили более 14 тысяч человек, то есть 57% всех соискателей работы.

Обсудили на оперативном совещании и рост тарифов на электроэнергию. Стоит она в регионе по-прежнему ниже, чем в целом на Северо-Западе. С 2013 года региональный комитет по тарифному регулированию сдерживает рост коммунальных платежей с учётом того, что Мурманская область производит электричества больше, чем потребляет. С 1 июля 2018 года цена на него в очередной раз поднимется не более чем на 3 копейки за киловатт в час.

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Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
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Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
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