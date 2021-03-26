Ещё немного, ещё чуть-чуть - реконструкция Мурманского областного драматического театра продолжается

Уже полностью готово здание административно-бытового корпуса. Осталось выполнить лишь чистовую отделку в студии звукозаписи.

Внутри исторического здания драмтеатра всё ещё идет ремонт, едва угадываются очертания знакомых помещений. А часть из них и вовсе закрыли для прохода съёмочной группы, ходить здесь опасно для жизни. Но большой зрительный зал уже завершён на 95%, поделился глава регионального Минстроя во время осмотра.

Владислав Сандурский, заместитель губернатор, министр строительства Мурманской области: «Мы на сегодняшний день, реалистично оценив объём недоделанных работ, получили догоночный график, по которому все основные работы подрядчик должен завершить до конца в июле месяце. Плюс мы месяц берём на дооснащение здания оборудованием световым, звуковым, чтобы к 1 сентября он был готов к заходу зрителей».

Реконструкция областной драмы ведётся с учётом пожеланий работников театра. Также само учреждение проводит часть работ – закупку театральной мебели, кресел для зрителей, занавеса для сцены.

Фэрит Муракаев, заместитель директора Мурманского областного драматического театра: «Они идут на наши просьбы, откликаются. Вполне адекватные ребята. Мы просим, они с готовностью выполняют наши желания и замечания всевозможные».

Из сложных работ, по словам подрядчика, остаётся завершить лестничные марши. В последнюю очередь будет выполнено благоустройство фасада здания. Что касается большого зала театра, то там сейчас строители готовят стены под покраску и проводят отделочные работы.

Игорь Филатов, подрядчик: «Цвет стен согласован исторический. Мы будем возвращать театр к тем цветам, которые были здесь раньше».

Финансирование реконструкции драмтеатра по нацпроекту на 2021 год уже получено в полном объёме. Напомним, стоимость ремонта всего объекта составляет 1,5 миллиарда рублей.