Ещё одно молодёжное пространство открыли в городе подводников

«СОПКИ. СПОРТ» в Гаджиево уже готово принимать как профессионалов, так и спортсменов-любителей. В тренажёрном зале найдётся оборудование для любой группы мышц.

Одна из первых посетительниц нового тренажёрного зала Кристина Парусинова. В Гаджиево девушка переехала не так давно, но успела обзавестись подругами, а на днях прямо во дворе дома открыли пространство, в котором можно проводить время в приятной компании, да ещё и с пользой!

Кристина Парусинова, посетитель «СОПКИ. СПОРТ», г. Гаджиево: «Хороше место для здоровья, для тонуса. Сейчас начнётся зима… Для движения, то, что нужно!».

«СОПКИ. СПОРТ» – это первое спортивное молодёжное пространство в ЗАТО Александровск. Для эксплуатации здесь установлено почти 4 тонны оборудования и снарядов – от гантелей до велотренажёров и беговых дорожек.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Хороший набор тренажёров: есть и кардио, и силовые. Тренироваться смогут как представители сильного пола, так и прекрасной половины человечества».

Две раздевалки – мужская и женская, зона ресепшн и укомплектованный тренажёрный зал. Такого пространства в городе подводников не хватало, признаются профессиональные спортсмены и любители. Ведь это пространство могут посещать не только военные специалисты, но и гражданские лица.

Рассчитаны «СОПКИ. СПОРТ» на молодёжь от 14 до 35 лет, работают со спортсменами опытные тренеры, обеспечивающие консультативную помощь и безопасную работу со спортивным инвентарём.