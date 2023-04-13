Ещё одно учреждение ЗАТО Александровск присоединилось к Российскому движению детей и молодёжи

Отделение «Движения Первых» открыли в 269-й школе. Оно стало пятым в муниципалитете.

Пятиклассник Женя после школы домой не торопится. И дело не в том, что хочется оттянуть выполнение домашней работы, а, скорее, в том, что начинаются занятия внешкольные. У кого-то спортивные секции, у кого-то эксперименты в «Точке роста», а кто-то из ребят оттачивает навыки строевой ходьбы.

Евгений Войтенко, учащийся школы №269, г. Снежногорск: «Неинтересно просто сидеть, нужно чем-то заниматься, тем более, вместе».

В 269-й школе Снежногорска уже давно и весьма успешно работают кадетское и юнармейское направления, открыт класс юных инспекторов движения.

Валентина Граб, директор школы №269, г. Снежногорск: «Мы планируем открытие телецентра, а также у нас открывается класс экологической направленности. Возможно, что будет ещё какое-то отделение в нашей школе».

Юля признаётся, помогать животным любит, с удовольствием участвует в субботниках, но особое место в её жизни занимает спорт.

Юлия Цветкова, учащаяся школы №269, г. Снежногорск: «Мы ездили на турнир по баскетболу, заняли второе место».

Теперь же все виды школьных внеурочных активностей начали работать под единой эгидой. Первыми в российское движение торжественно - с принятием клятвы и вручением знаков отличая - посвятили пятиклассников.

Оксана Кухаренко, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями школы №269, г. Снежногорск: «Это значит, что ранее у нас была отдельно патриотическая работа, спортивная, отдельно художественное развитие, а сейчас мы все вместе вошли в российское движение «Движение Первых».

Отметим, что 269-я школа стала пятым учреждением в ЗАТО Александровск, ставшее первичным отделением Российского движения детей и молодёжи.