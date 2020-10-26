Ещё октябрь не закончился, а зима уже качает свои права в Заполярье

Резкие обильные снегопады становятся причинами большого количества аварий на дорогах.

Все организации и ведомства, ответственные за состояние дорог, работают в усиленном режиме. Проводятся осмотры автотрасс, их очищают от заснеженности специальной техникой. Однако количество аварий, по данным статистики ГИБДД Мурманской области, с 15 октября увеличилось на 70%.

Алексей Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Что касается ДТП, в которых ранены или погибли люди, их 44. Четыре человека погибли, 65 получили ранения. В 9 ДТП, это каждое пятое, мы устанавливали нарушение зимнего содержания дорог».

В такое непростое время важно помнить о собственной безопасности и соблюдать правила дорожного движения особенно внимательно. Отметим, что губернатор Андрей Чибис поручил вести жёсткий контроль за уборкой снега и содержанием дорог Мурманской области. Как сообщил сити-менеджер Евгений Никора, необходимой техники и сотрудников для уборки дорог в столице Заполярья зимой хватает. Плюс ко всему, в этом сезоне будут внесены серьёзные изменения в работе.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас в настоящий момент оснащены системами «Глонасс» 117 единиц техники, которая будет использоваться для уборки улично-дорожной сети. У нас внедрена система мониторинга, контроля и координации. И уже сейчас мы можем оценивать её предварительные результаты».

Также созданы три мобильные группы в каждом округе Мурманска для оперативного реагирования. Ожидается поставка новой техники. Всё это должно повысить качество уборки.