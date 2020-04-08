Ещё трёх пациентов вылечили от коронавирусной инфекции в Мурманской области

Они проходили лечение в областной больнице им. Баяндина и в Оленегорской ЦГБ. Лечение дало положительный результат, все последние анализы тестов подтвердили отсутствие заболевания.

За всё время с начала объявления пандемии в Мурманской области вылечены и выписаны пять пациентов: гражданин Ирландии, несовершеннолетний и трое взрослых жителей региона. В тоже время за прошедшие сутки у 25 пациентов подтвердился коронавирус, результаты тестов прислала федеральная лаборатория.

Все заболевшие находят в изолированных боксах, болезнь протекает у них в лёгкой форме. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в нашем регионе возросло до 43, на терапии остаются 38 пациентов.