«Эшелон» - Мурманский областной театр кукол готовится к премьере

Перед 23 февраля актеры покажут новый спектакль «Эшелон», ориентированный на семейный просмотр.

Военные годы. В эшелоне специального назначения волею судьбы встречаются пять женщин. Все они из разных городов, профессий и возраста, но объединяет их одно – прощальные письма от любимых, из которых героини узнают, что остались одни.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Это спектакль не о героях, которые подвиги совершали. Это спектакль о простых людях, которые каждый по-своему пережил это тяжелейшее для нашей страны время. Но самое главное, что они все верили в победу и каждый по-своему приближал её».

А подвиг ведь не в том, чтобы убить как можно больше врагов, а в том, чтобы при всех ужасах, творящихся вокруг, остаться человеком. В основу спектакля легли реальные истории очевидцев тех страшных событий, которым пришлось пройти через страдания и боль ради защиты близких и своей Родины.

Петр Васильев, режиссёр спектакля, главный режиссёр Мурманского областного театра кукол: «Спектакль наш получился сборным, состоящим из многочисленных материалов, многочисленных воспоминаний. Мы выступаем такими ретрансляторами, мы не то чтобы отстраненно, но рассказываем. Рассказываем свидетельства очевидцев. Ничего не приукрашивая, не облегчая».

В атмосферу военного времени зрителей погружают не только актеры, но и их одежда и декорации. Казалось бы, незначительные вещи, способны создать особую неповторимую магию и передать настроение героев.

Алевтина Торик, художник-постановщик спектакля: «У нас есть уникальная вещь. Персонаж, который петербурженка, у неё настоящая антикварная шапочка. Мне кажется, она сделала ей костюм, потому что пальто замечательно сшили, смотрели выкройки того времени, моду и прекрасно сшили портнихи. А шапочка, она действительно настоящая, она оттуда, она сделала этот костюм».

Работа над постановкой началась давно — коллектив театра хотел показать её северянам в дни празднования Великой Победы. Однако пандемия внесла свои коррективы. Впервые мы увидим спектакль через три недели, премьера приурочена к Дню защитника Отечества.