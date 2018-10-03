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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

Если батареи холодные - это сбой. Звоните на «горячую линию»

В общественной приёмной  лидера партии «Единая Россия» депутаты, представители регионального Министерства энергетики и ЖКХ,  контролирующих органов, членов общественных организаций и ветеранов сегодня собрались, чтобы обсудить тему начала отопительного сезона.

Согласно данным, озвученным  участниками встречи, в домах Мурманской области в целом стало тепло, но в некоторых квартирах или даже целых многоэтажных домах, батареи до сих пор холодные. Есть случаи, где по сей день  идёт ремонт теплосетей.

- Для нас важно создать некую резолюцию, некие обращения. Мы её направим и в органы исполнительной власти Мурманской области, и по партийной линии на федеральный уровень, - отметил Юрий Шадрин, депутат Мурманской областной Думы.

Профильное министерство сообщает, что в целом отопительный период в регионе начат успешно. Лето и осень были тёплыми, чем помогли муниципалитетам подготовить жилфонд.  Мазут и уголь  заготовили полностью, даже с превышением нормативов. Труднодоступные Терский и Ловозерский районы топливом обеспечили.

- Отопительный период в нашей области начался и проходит в штатном режиме, -  считает  Мария Бородина, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Все муниципальные образования практически вовремя подготовились и отопительный период был начат у нас ещё в конце августа. Это школы и дошкольные учреждения, которые подключились 28 августа. Жилые дома подключались постепенно во всех муниципалитетах. С 7 по 14 сентября подключение произошло.

Радиаторы в мурманских квартирах стали тёплыми в конце сентября, но не во всех домах. Те, кому не помогли управляющие компании, обращаются в Госжилинспекцию. Жалоб на управляшки традиционно много, но не только по отоплению.

- Жалоб много. Мы в этом году, да и в прошлом отрабатывали эксперимент с проведением «горячей линии», когда рядом с нами сидели представители крупнейших управляющих компаний, проблемных управляющих компаний, - говорит Алёна Кузнецова, начальник ГЖИ Мурманской области. – Мы внедрили автоматизированную систему и те жалобы, которые к нам поступают, уже автоматом уходят во все управляющие компании, отслеживается нами по отработке. У нас есть возможность поставить статусы этих заявок.

Региональное Минэнерго и ЖКХ сообщило, что  отопительный сезон начат везде, если где-то нет тепла, то это сбой, о нём нужно незамедлительно сообщать. Обратиться можно на «горячую линию» управляющей компании, ГЖИ или партии «Единая Россия».  Напомним, согласно норме, температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов тепла, а в угловых - двадцати.

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Zviygincew
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