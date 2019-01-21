Если беда случилась вдруг… Дети нас тогда спасут!

Мурманские школьники отрабатывали навыки оказания первой помощи пострадавшим, а так же продемонстрировали навыки спасения людей во время чрезвычайных ситуаций на VIII открытых областных соревнованиях. В конкурсе приняли участие 32 команды со всей области.

На базе Центра дополнительного образования «Лапландия» открылся VIII областного конкурс «Первая помощь», главная задача которого совершенствование уровня и качества практической подготовки курса «ОБЖ». Участники продемонстрировали знания истории общества «Красный крест» и навыки оказания первой помощи.

- Такие соревнования очень важно проводить среди молодёжи, среди подрастающего поколения, - отметил Андрей Коцюн, заместитель начальника отдела организации проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской. - Они приобретают навыки оказания первой помощи во время той или иной ситуации, в которые они могут попасть или стать свидетелями.

Самым сложным для ребят оказался этап «Если беда случилась вдруг…». В условиях, имитирующих чрезвычайную ситуацию: в кромешной темноте, при свете мерцающих фонарей, в загромождённом помещении, подростки демонстрировали навыки спасения человека из-под завалов. Прохождение всех этапов конкурса стало дополнительной тренировкой перед крупными областными и всероссийскими соревнованиями.

- Команды, которые принимают сегодня участие в соревнованиях, это активные участники всех соревнований: «Школа безопасности», «Юный спасатель», - рассказывает Ирина Чеховская, заведующая региональным координационным центром по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». – Они участники почти всех туристических мероприятий, которые проводятся нашим центром.

Победителям и призерам соревнований вручили кубки и медали. Остальные команды получились памятные сувениры и незабываемые эмоции.