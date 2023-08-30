Если должники не приходят добровольно к приставам, то приставы приходят к ним

В Мурманске продолжается акция «Собери ребёнка в школу- заплати алименты».

У сотрудников федеральной службы судебных приставов утро начинается не с кофе. В это время они наведываются в гости к неплательщикам. Ведь именно так приходится взаимодействовать с теми, кто наотрез отказывается выполнять свои обязательства.

А в преддверии первого сентября, когда многим школьникам нужна материальная поддержка, внимание к должникам особенное.

Всего за текущий год окончено и прекращено более 4,5 тысячи исполнительных производств, в пользу детей взыскано более 292 миллионов рублей.