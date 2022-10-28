Марина Табейкина: жалость к себе – не лучший жизненный сценарийС 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на одну тысячу рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.22 19:30

Если есть талант, его нужно показывать: мурманские кинематографисты решили устроить фестиваль авторского кино

Фестиваль «Арктические пространства» - это совместный проект Арктической киношколы, киноклуба «АРТ-Прожектор» и студии «Тундра Фильм». У творческих коллективов накопилась большая база фильмов от местных режиссёров, поэтому они решили объединиться, чтобы показать маленькое кино на большом экране.

На нём независимые авторы смогут представить свои работы зрителю. 

Фестиваль «Арктические пространства» - это совместный проект Арктической киношколы, киноклуба «АРТ-Прожектор» и студии «Тундра Фильм». У творческих коллективов накопилась большая база фильмов от местных режиссёров, поэтому они решили объединиться, чтобы показать маленькое кино на большом экране. 

Анастасия Минина, менеджер фестиваля  «Арктические пространства», заместитель руководителя Арктической киношколы: «Мы решили сделать какое-то своё кинодвижение, кинофестиваль, который позволит принести  кино, которое снимается у нас здесь, в массы. Собрать людей, показать, что у нас такое есть. Что это интересно, это здорово, это творчески. И, возможно, пригласить тех, кому интересно заняться дальше с нами, например, стать частью команды. Мы планируем на фестивале организовать сбор анкет для всех желающих присоединиться».

Организовать фестиваль - задача не из лёгких. Необходимо найти подходящее место, составить культурную программу и, самое главное, привлечь людей, чтобы всем гостям было интересно.

Анастасия Минина, менеджер фестиваля «Арктические пространства», заместитель руководителя Арктической киношколы: «У нас будет очень насыщенная программа. Кратко, что могу сказать, это, конечно же, кинопоказы, северная музыка, фотозона, которую мы организуем, всевозможные игры, вручение подарков, сувенирки и, конечно же, общение с северными киноделами».

Северный кинематограф стремительно развивается, регион всё чаще знакомится с авторским продуктом. В отличие от жанрового, это кино подразумевает самовыражение, поэтому полёт фантазии неограничен. 

Александр Сауткин, руководитель киноклуба МАГУ «АРТ-Прожектор»: «Поскольку у нас на севере «Голливуд» ещё не возник,  постольку, я думаю, в принципе, любое кино, которое снимают местные авторы, будет авторским. Что касается планов построения «new Голливуда» в Мурманске, я думаю, это тоже вполне реально. Регион у нас очень киногеничен. Здесь можно снимать самые разные фильмы, самых разных жанров, что, собственно, и происходит».

Фестиваль «Арктические пространства» состоится 4 и 5 ноября в клубе «Ледокол», 6 ноября - в кинотеатре «Мираж». Вход свободный. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Для начинающих предпринимателей и самозанятых: ФОРМАП – правильный формат для развития бизнесаГубернаторский грант – отличный способ начать своё делоЦентр кластерного развития: лишних знаний не бывает
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире02:55«Медленное ТВ-Камин».05:25«Любовь за любовь». Художественный фильм, серия 1-2 (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Все выплаты будут произведены, несмотря на объединение ПФР и ФСС - Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Планово-предупредительный ремонт второго энергоблока Кольской АЭС завершён с опережением графика-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика