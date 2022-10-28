Если есть талант, его нужно показывать: мурманские кинематографисты решили устроить фестиваль авторского кино

Фестиваль «Арктические пространства» - это совместный проект Арктической киношколы, киноклуба «АРТ-Прожектор» и студии «Тундра Фильм». У творческих коллективов накопилась большая база фильмов от местных режиссёров, поэтому они решили объединиться, чтобы показать маленькое кино на большом экране.

На нём независимые авторы смогут представить свои работы зрителю.

Фестиваль «Арктические пространства» - это совместный проект Арктической киношколы, киноклуба «АРТ-Прожектор» и студии «Тундра Фильм». У творческих коллективов накопилась большая база фильмов от местных режиссёров, поэтому они решили объединиться, чтобы показать маленькое кино на большом экране.

Анастасия Минина, менеджер фестиваля «Арктические пространства», заместитель руководителя Арктической киношколы: «Мы решили сделать какое-то своё кинодвижение, кинофестиваль, который позволит принести кино, которое снимается у нас здесь, в массы. Собрать людей, показать, что у нас такое есть. Что это интересно, это здорово, это творчески. И, возможно, пригласить тех, кому интересно заняться дальше с нами, например, стать частью команды. Мы планируем на фестивале организовать сбор анкет для всех желающих присоединиться».

Организовать фестиваль - задача не из лёгких. Необходимо найти подходящее место, составить культурную программу и, самое главное, привлечь людей, чтобы всем гостям было интересно.

Анастасия Минина, менеджер фестиваля «Арктические пространства», заместитель руководителя Арктической киношколы: «У нас будет очень насыщенная программа. Кратко, что могу сказать, это, конечно же, кинопоказы, северная музыка, фотозона, которую мы организуем, всевозможные игры, вручение подарков, сувенирки и, конечно же, общение с северными киноделами».

Северный кинематограф стремительно развивается, регион всё чаще знакомится с авторским продуктом. В отличие от жанрового, это кино подразумевает самовыражение, поэтому полёт фантазии неограничен.

Александр Сауткин, руководитель киноклуба МАГУ «АРТ-Прожектор»: «Поскольку у нас на севере «Голливуд» ещё не возник, постольку, я думаю, в принципе, любое кино, которое снимают местные авторы, будет авторским. Что касается планов построения «new Голливуда» в Мурманске, я думаю, это тоже вполне реально. Регион у нас очень киногеничен. Здесь можно снимать самые разные фильмы, самых разных жанров, что, собственно, и происходит».

Фестиваль «Арктические пространства» состоится 4 и 5 ноября в клубе «Ледокол», 6 ноября - в кинотеатре «Мираж». Вход свободный.