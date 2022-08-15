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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.22 19:30

«Если город заговорит» - есть возможность принять участие в необычном променаде по Мурманску

Иммерсивный променад с названием «Если город заговорит» - прогулка в формате аудиоэкскурсии, во время которой участники погружаются в сказку-легенду о море. Особенность спектакля - «променада» - в познавательности, зрителям рассказывают об интересных городских фактах и о достопримечательностях Мурманска.

Что будет, если город заговорит? Что-то да точно случится. У мурманчан есть возможность стать частью необычного променада, премьерный показ которого состоится в эту субботу.

Иммерсивный променад с названием «Если город заговорит» - прогулка в формате аудиоэкскурсии, во время которой участники погружаются в сказку-легенду о море. Особенность спектакля - «променада» - в познавательности, зрителям рассказывают об интересных городских фактах и о достопримечательностях Мурманска.

Александра Хаверева, автор проекта «Иммерсивный променад»: «Это лёгкая прогулка – незатейливая. Весь сюжет пронизан темой моря, исполнением мечты, потому что Мурманск такой: иногда грустный, серый, так хочется на море… Мы подумали, почему же люди думают, что южное море чем-то лучше нашего. Наше замечательное Баренцево море, которое так же исполняет желания, так же смывает с тебя весь груз накопившихся проблем. На него тоже можно прийти, увидеть его и погрузиться в эту красоту невероятную».

Стартует «променад» от ДК Кирова, маршрут проходит вдоль сквера на площади Пять Углов», к железнодорожному вокзалу и заканчивается ярким интерактивом на морском вокзале. После этого под бодрые песни о любимом городе,участники возвращаются к «Кировке».

В команде проекта семь человек, которые подчеркивают, что спектакль планирует проводить круглый год.

Софья Погуц, сотрудник ДК Кирова и одна из организаторов проекта «Иммерсивный променад»: «Ты ловишь какую-то волну непосредственно от участников, это очень здорово, потому что ты никогда не знаешь, чем закончится и что будет в процессе, потому что всегда участники выдают тебе неожиданную реакцию. Никогда не можешь предсказать, как пойдёт экскурсия. У нас есть сценарий, но также есть и зритель. Сценарий мы прописываем под зрителя уже непосредственно в моменте того, как мы идём. От этого ты получаешь ещё больше кайфа, от эффекта неожиданности для самого себя, несмотря на то что ты знаешь всю канву и всё знаешь от начала до конца».

У «променада» семейная аудитория. Поэтому весь текст легенды хотя и основан на исторических данных о городе, прописан понятным и доступным языком. Спектакль укладывается ровно в один час, чтобы ни родители, ни дети не успели устать.   

Максим, участник променада: «Мне очень понравилось в порту быть, на Пяти Углах. У нас были наушники, мы там танцевали, пели. Очень классно было».

Даня, участник променада: «Мне больше всего понравилось, когда мы в дождь были и играли с парусом. И это было очень клёво. Дождь как будто бы по волшебству сразу прошёл. Одну-две минуты покапало и всё».

Марина, участница променада: «Мне всё понравилось, всё было хорошо, энергично. Мы везде ходили, всё осмотрели. Много впечатлений от этой прогулки».

Друшана Камильевна, воспитатель 43-й школы: «Мне очень понравилось. Понравилось то, что атмосферно, музыка, такие экскурсоводы замечательные – они танцуют классно, дети прямо заряжаются их энергией. Здорово, круто!».

Ближайший спектакль состоится в субботу, 20 августа.

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