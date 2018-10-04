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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.18 19:30

Если хочешь быть здоров, то «Кроссфит» в помощь!

Многофункциональные спортивные тренировки повысят выносливость, разовьют мускулатуру. Итог – не только здоровое тело и дух, но и победа на соревнованиях. На последних – физкультурник челендж в четвертый раз собрал более 50 спортсменов из Мурманской области.

Для участников спортивного клуба «Кроссфит» соревнования пока в новинку. В копилке снежногорских атлетов всего пару выступлений на региональных состязаниях. Стремиться есть к чему, работа над собой никогда не заканчивается.

Для тех, кто со спортом на «вы» и только хотел бы вступить в ряды спортсменов, тренеры разработали свою программу «Он рамп». С её помощью можно постигнуть азы кроссфита.

Среди атлетов есть и представители слабого пола. Хотя слабым назвать их трудно – девушки лишь немногим уступают мужчинам в силе и ловкости. В некоторых видах упражнений даже превосходят. А уж чего не занимать, так это целеустремленности.

Многофункциональный спорт набирает все большую популярность. Кто-то приходит благодаря собственному любопытству, кого-то толкают на занятия опыт и отзывы других.

В отличие от тренажерных залов – упражнения всегда разнообразны. Каждая тренировка разрабатывает определенную группу мышц.

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