Если лето не идёт к северянам, то они собираются погреться в других краях и странах

И пускай о жаре пока мурманчане только мечтают, но планы на лето они всё же строят грандиозные.

Журналисты «Арктик-ТВ» сегодня расспрашивали своих земляков о том, а куда они хотят отправиться на каникулы и во время отпуска?

О планах на лето-2023 – без комментариев…