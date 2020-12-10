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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.20 19:30

«Если не выстрелят риски» - региональные депутаты приняли бюджет на следующий год в первом чтении

В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание. Депутаты обсуждали ряд важных вопросов, связанных улучшением жизни северян. Одним из ключевых стал проект бюджета на следующий год.

Не в первый раз депутаты обсуждают проект бюджета будущего года. И не в первый раз говорят о том, что он будет непростым. По признанию регионального министра экономического развития Татьяны Руссковой, планов на 2021 год много, но многое находятся в неопределённости.

Татьяна Русскова, министр экономического развития Мурманской области: «Если не выстрелят риски, которые могут существенно повлиять на изменения, то наработки, которые мы планируем, должны дать существенный результат».

Доходная часть бюджета по прогнозам должна составить более 82 млрд, а по расходам более 86 млрд. Потратят эти деньги в том числе и на строительство важных для региона социальных объектов.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Показательно, я могу одно сказать, первое – в следующем году планируется завершение строительства школы на 1200 учеников в Североморске. Вспомните, когда у нас школы сдавались? Наверное, ещё в прошлом веке. Поэтому впервые за 30 лет у нас строится школа. Если раньше мы строили детские сады только в военных гарнизонах, то в сейчас строятся два детских сада в городе-герое Мурманске».

Продолжается программа по развитию онкологической помощи в Мурманской области, рассказала депутат Надежда Максимова. А также большое внимание обращено на развитие первичного медицинского звена.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению: «В федеральном бюджете предусмотрены средства на софинансирование капитальных ремонтов, ремонтов, обеспечение оборудованием поликлиник и амбулаторий. В связи с этим мы в своём бюджете, в программе здравоохранения, предусмотрели средства для софинансирования. Это достаточно большие суммы».

Также профильный думским комитет рассмотрел вопрос территориальной программы бесплатной медицинской помощи. Объём средств в ней составит более 23 млрд рублей. И 17 млрд из них направят на лечебные учреждения.

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