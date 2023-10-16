Если ребёнок заболел – врачи Мурманской областной детской клинической больницы готовы оказать высокотехнологическую помощь

Самое пасмурное время года сопровождается сезонными заболеваниями, к которым восприимчивы дети, а за знакомыми симптомами ОРВИ могут скрываться воспаления органов.

После тёплых летних каникул организму ребёнка сложно адаптироваться к резкому похолоданию. Иммунитет ослабевает, а близкие контакты с людьми увеличиваются многократно. Риск заражения острой респираторной вирусной инфекцией в таких условиях высокий. Для того чтобы не довести заболевание до острой фазы, необходимо оперативно обращаться к врачу и внимательно отслеживать течение болезни, советуют специалисты.

Яна Артамонова, заведующая лор-отделением ГОБУЗ МОДКБ: «Как правило, все дети с лор-патологией, с острыми заболеваниями - отиты гаймориты, это всё проявление осложнений вирусной инфекции. Мы все переносим вирусную инфекцию, но в зависимости от иммунитета, от того, как ребёнок питается, какой у него распорядок дня, как он обрабатывает руки, какая скученность в детском саду, от того, в том числе зависит и частота простудных заболеваний».

Например, семья Сысоевых год назад заметила у восьмилетнего Олега насморк, а затем храпы во сне. Не обратившись вовремя к профильному врачу, у ребёнка возник острый двухсторонний гайморит, который они не в силах вылечить самостоятельно.

Ольга Сысоева, мама Олега: «Необходим был качественный и постоянный присмотр врачей, уже неделю здесь лежим. Делают нам «кукушку», самое твоё, Олег, любимое промывание носа с помощью физраствора и добавления антибиотика. Также мы пьём антибиотики, чтобы убрать всю слизь. Мы ждали неделю, чтобы нам сегодня сделали осмотр носа изнутри – эндоскопию».

Сейчас Олег обследуется и получает необходимое лечение в Мурманской областной детской клинической больнице. К слову, в этом году лор-отделению исполняется 55 лет. Ежедневно здесь ребята получают экстренную и амбулаторную помощь по направлению педиатра. В учреждение обновляют материально техническую базу, следят за тем, чтобы пребывание детей было максимально комфортным.

Яна Артамонова, заведующая лор-отделением ГОБУЗ МОДКБ: «Раньше операции проводились, в основном, под местной анестезией. Сейчас только общая анестезия - эндотрахеальный наркоз: ребёнок не испытывает те неприятные ощущения, которые, возможно, испытывали при проведении манипуляций лет 15 назад. У нас есть эндоскопическая стойка, есть в наличии микроскоп, который мы используем при диагностике заболеваний среднего уха. Мы недавно получили насадку к нашей стойке - шейверную насадку, планируем начать удалять аденотомии под эндоскопическим контролем с шейверной насадкой».

В целях профилактики ОРВИ эксперты советуют родителям тщательно следить за гигиеной ребёнка, планово вакцинироваться для укрепления иммунитета, а в случае простуды, не заниматься самолечением.