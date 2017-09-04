Если с любовью посадить деревца и кустики - они приживутся

Мурманчане установили новый рекорд, на этот раз «Зелёный». На выходных по всему городу состоялась масштабная акция по высадке деревьев и кустарников. По подсчётам организаторов, всего посадили около пяти тысяч саженцев шиповника, барбариса и сирени. В акции приняли участие и многие известные люди.

Первые осенние выходные заставили выйти на улицу, взять в руки лопаты и лейки сотни мурманчан. Акцию «Зелёный рекорд» проводят в областном центре не первый год и у неё много поклонников

- Всё детство в деревне у бабушки помогала, - вспоминает Ирина Пудова, участница акции «Зелёный рекорд. – Знаю, что надо земли насыпать. Если с любовью посадить, то деревца приживутся. Будем ходить проверять.

Главе администрации Андрею Сысоеву достался куст сирени. Андрей Иванович признаётся, что на его счету около десятка посаженных деревьев. «Мурманчане трепетно относятся к зелёным насаждениям. И гости города замечают, что Мурманск не только самый большой за Полярным кругом город, но и зелёный. Понятно, что к таким мероприятиям мурманчане относятся ответственно», - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска.

На другой площадке – Дмитрий Филиппов, глава муниципалитета город Мурманск, раздаёт всем желающим саженцы. Они расходятся, как горячие пирожки. «Деревья я сажаю не в первый раз, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – И детей своих к этому делу привлекаю.

Конечно, не все саженцы приживутся. Но шансы велики, так как привезли специально морозоустойчивые растения: сирень, черемуха, акация, жимолость, барбарис, шиповник…

- Растения - лёгкие планеты. Сегодня мы оздоравливаем эти лёгкие, - говорит Татьяна Елпанова, участница акции. - Капля за каплей - будет океан.

- Я ехала по Ленинскому округу, а там на нескольких участках мурманчане сажают деревья, - рассказывает Ирина Ускова, участница акции. - Здорово, что с детьми приходят, это большое воспитательное значение имеет.

Новые растения сажают в скверах, на территории образовательных учреждений и вдоль дорог. 5 тысяч деревьев и кустарников появилось в Мурманске - это новый рекорд. Таким образом, за годы проведения акции в областном центре высажено уже 30 тысяч растений.