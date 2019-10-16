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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.19 19:30

Если тёмно на улице - засветись фликером!

Стать заметней на дороге призвали пешеходов и сотрудники ГИБДД  областного центра. Вместе с волонтёрами они раздавали пешеходам светоотражающие брелки.

Фликер на одежде – один из способов уберечь себя и ребёнка от травмы на неосвещенной дороге. Свет, попадая на поверхность такого элемента, отражается в виде яркого луча, что позволяет водителю заметить человека на дороге на расстоянии до 200 метров в тёмное время суток при ближнем свете фар. Поэтому шансы того, что пешеход будет замечен, увеличиваются во много раз. Маленькую подвеску на шнурке можно закрепить на одежде, рюкзаке или сумке.

«В преддверии полярной ночи мы будем общаться с водителями и гражданами, будем доводит до них информацию о необходимости применения светоотражающих элементов, - рассказывает Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску. - Будем напоминать водителям о необходимости снижения скорости возле пешеходных переходов».

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