Если весна лишь на календаре, то самое время позвать солнце!

В Полярном подвели итоги 18 конкурса детского и юношеского творчества «Вслед за солнцем», который собрал лучших танцоров, вокалистов, мастеров прикладных искусств и чтецов ЗАТО Александровск.

Хулиганская песня в исполнении Вани Мирошникова не просто вызвала бурный восторг у зрителей и жюри творческого конкурса, но будто вернула на несколько минут 2000-е, ведь именно с этим треком некогда Дима Билан начинал свою карьеру.

Иван Мирошников, участник конкурса «Вслед за солнцем», г. Полярный: «Я пою три или четыре года, мне это очень нравится!».

И это, считают судьи, ключ к успеху в любом деле. Аделина, например, вложила всю душу в чтение произведения. Номинация, в которой участвовала девушка, не самая распространённая в творческих конкурсах.

Аделина Баева, участница конкурса «Вслед за солнцем», г. Полярный: «Мне было несложно, я прочувствовала это стихотворение насквозь».

Елена Поддубная, член жюри конкурса «Вслед за солнцем», г. Полярный: «Вы знаете, каждый раз впечатляет, как ребята выражают свои мысли: чётко, ясно, понятно. Спасибо огромное руководителям, которые грамотно подбирают репертуар для этого конкурса».

Конкурс детского и юношеского творчества в Полярном – событие для коллективов и сольных исполнителей поистине долгожданное. В этом году уже в восемнадцатый раз уютная сцена собрала более сотни талантов. Среди александровцев особенно выделяются ребята хореографических объединений: не то статью и грацией, не то своим стремлением к победе.

Надежда Полякова, участница конкурса «Вслед за солнцем», г. Полярный: «Красивые танцы, они мне очень нравятся!».

Екатерина Ковальчук и Софья Добровольская, участницы конкурса «Вслед за солнцем», г. Полярный: «Мне нравится всё! Танцы, движения, репетиции. Мне нравятся номера – они получаются красивые».

Поэтому в руках судейской коллегии гораздо больше, чем просто призы. Судьи своим решением дают детям уверенность в собственных силах или, наоборот, повод качественно поменять подход к тому или иному номеру.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГЦК «Север», г. Полярный: «На каждом конкурсном дне работало профессиональное жюри: специалисты учреждений культуры ЗАТО Александровск, Североморска и областного Дворца культуры».

Своё мастерство юные таланты продемонстрировали в вокальном, хореографическом, декоративно-прикладном творчестве, а также в мастерстве владения художественным словом. В каждой из номинаций отметили победителей и призёров, лучшие исполнители приняли участие в итоговом гала-концерте конкурса.