Если вы не едите к Деду Морозу, то он едет к вам

На новогодних каникулах главный сказочный персонаж и его компания посетили Кольский полуостров.

Чтобы встретиться с настоящим Дедом Морозом не нужно отправляться в Великий Устюг. В его владениях есть передвижная резиденция, которая позволяет сказочному герою самостоятельно путешествовать по стране и радовать детишек из разных уголков России.

3 января главный волшебник и его компания посетили Мурманск. Поезд Деда Мороза встречали песнями и плясками.

Взрослые и дети расплывались в улыбке, наслаждаясь представлением. Несмотря на мороз, никто не боялся громко кричать и приветствовать главного героя.

Тимур Давлетшин, первый заместитель министра культуры Мурманской области: «Мурманск, как столица Арктики, действительно встречает Деда Мороза всеми атрибутами севера: морозным утром, тёплыми и горячими сердцами, хорошим боевым настроем. Я думаю, что сегодня должны сбыться самые сокровенные желания».

После шоу-программы на перроне каждый желающий мог посетить праздничный локомотив и посмотреть, в каких условиях добирался до Арктики Дед Мороз.

Атмосфера в составе поезда была сказочная. В 19 вагонах расположились сцена, «Сказочная деревня», площадка для игр и квестов, рестораны, сувенирная лавка и многое другое. В салоне-приёмной ребята могли рассказать дедушке стихотворение и получить подарок.

Тур главного сказочного персонажа начался в октябре, а закончится уже 15 января. Маршрут протяженностью более 33 тысяч километров включает в себя 70 городов. Остановку в столице Заполярья зимний волшебник делает второй год подряд.