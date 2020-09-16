Если я заболею, то в Whatsapp-приёмную обращусь

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 75 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего зараженных в Мурманске (+48), Печенгском районе (+10) и Североморске (+8).

Если вы заболели или у вас есть подозрения на коронавирус, можно обратиться с вопросами не только по телефону «горячей линии», но и написав сообщение на Whatsapp-приёмную. Этот канал связи начал работу два месяца назад. За это время пришло 3471 сообщение от пациентов с ОРВИ и коронавирусом. Ни одно обращение не осталось без внимания, каждое было обработано модераторами, передано напрямую медикам, проблемы были решены в сжатые сроки.

Больше всего вопросов поступает по больничным листам, бесплатным лекарствам, графикам посещения пациентов и повторным тестам. Whatsapp-приёмная по вопросам медицины принимает сообщения по номеру указанному на экране.