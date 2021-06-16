Есть 100-балльники - в Мурманской области стали известны первые результаты ЕГЭ

В Мурманской области, как и в целом в России, по сравнению с прошлым годом заметно улучшились результаты ЕГЭ по географии и литературе. Об этом сообщает региональное Министерство образования и науки.

Один стобалльник есть среди сдававших экзамен по географии и шесть – по литературе. Высокие баллы получили учащиеся Заполярья по химии - 11% участников, по географии – 13%, по литературе – 28%. Значительно снизилось количество не справившихся с экзаменационными заданиями.

Напомним, что основной период ЕГЭ завершится 2 июля.