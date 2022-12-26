Есть чем гордиться: на оперативном совещании повели итоги работы за год

Мурманская область продолжает преображаться. Об основных реализованных проектах уходящего года в преддверии новогодних праздников во время оперативного совещания рассказал Андрей Чибис.

В мурманской Долине Уюта появился уникальный детский игровой комплекс. Навали его «Поляна Полярника». И не случайно. Центральная часть объекта - это высокая горка, которую держит фигурка белого медведя.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важно, что саму концепцию выбирали жители города Мурманска, жители нашей области на портале «Наш Север». Поэтому получилось так современно, в духе севера. Я Минград наш благодарю за реализацию этого проекта».

Также во время оперативного совещания в региональном правительстве Андрей Чибис сообщил, что завершён капитальный ремонт межпоселенческой библиотеки Кольского района. Делали его в рамках программы «На Севере – жить!». У библиотеки обновили фасад, заменили инженерные сети, а также создали комфортные пространства для посетителей».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта библиотека также стала победителем федерального конкурса на модернизацию таких учреждений в рамках национального проекта «Культура». В следующем году мы ещё и дооборудуем её по стандартам модельных библиотек».

А в Ковдоре после капитального ремонта открыли музыкальное отделение детской школы искусств. Здание получило архитектурную подсветку, туда закупили новую мебель и создали комфортные условия для учащихся. На всё это было направлено более 34 миллионов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это единственное учреждение, в котором юные ковдорчане могут получить образование в области искусств. Здание построено в 1955 году, является одним из первых городских зданий. А капитальный ремонт проводился в нём в последний раз 37 лет назад».

И это далеко не всё. В 2022 году строительные и ремонтные работы вели на 135 объектах, на эти цели потратили более 13 миллиардов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу озвучить несколько значимых объектов. Полностью отремонтирован корпус Мурманского строительного колледжа имени Момота под центр опережающей профессиональной подготовки. Отремонтированы школы в Пушном и Заозерске. Открыт детский сад на улице Достоевского в Мурманске и в городе Североморске. Построен детский сад на улице Орликовой, он откроет свои двери для маленьких северян сразу после новогодних праздников. Завершается строительство двух ФОКов. Один из них с бассейном в Заозерске, другой - в Кандалакше».

Это последнее оперативное совещание в текущем году. После своего выступления Андрей Чибис поблагодарил за работу сотрудников министерств, а также северян, которые были неравнодушны к судьбе Мурманской области и постоянно давали губернатору конструктивную обратную связь в своих письмах и комментариях в соцсетях.